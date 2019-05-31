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2019-05-31 تعرّف على أئمة صلاة التراويح ليلة 27 رمضان في الحرم المكي والمسجد النبوي متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة يؤم المصلين في صلاة التراويح من المسجد النبوي هذه الليلة كل من الشيخ الدكتور أحمد الحذيفي والشيخ الدكتور عبدالمحسن القاسم. وفي المسجد الحرام يؤم المصلين في صلاة التراويح ليلة 27 رمضان كل من الشيخ الدكتور ياسر الدوسري والشيخ الدكتور عبدالله الجهني. Advertisements









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