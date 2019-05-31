فيديو من الذاكرة.. المغامسي : هذا ما يشرع لقيام ليلة القدر

2019-05-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعاد مغردون تداول مقطع سابق لإمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة، الشيخ صالح المغامسي، يتحدّث فيه عمّا يُشرع لقيام ليلة القدر.

وبالرغم من أن المقطع يعود لعام 2016 إلا أنه تصادف أنه تمّ تسجيله في يوم الجمعة، وفي ليلة وترية من ليالي العشر الأواخر من رمضان.

وحثّ المغامسي على قيام ليلة القدر وأداء الفروض في الجماعة خاصة صلاتَي المغرب والعشاء.

Advertisements

ودعا المغامسي إلى أداء السُّنة الراتبة في المسجد بعد صلاة العشاء، ثم أداء صلاة التراويح أو صلاة التهجد في المسجد لافتًا في الوقت ذاته إلى أنه لا يوجد ما يمنع من قيام الرجل هذه الليلة في بيته مع أهله.

واقتضت حكمة الله أن يُخفى ليلة القدر في رمضان ليجتهد الصائم في طلبها، خاصة في العشر الأواخر منه، ويوقظ أهله كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أملاً في أن توافقه ليلة القدر التي قال الله تعالى فيها: {لَيْلَةُ القَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ * تَنَزَّلُ المَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ * سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الفَجْرِ} (القدر 3-5) فتكون حظه من الدنيا وينال رضاء الله في دنياه وفى آخرته؛ لذلك أخفى الله ليلة القدر في أيام شهر رمضان حثًّا للصائمين على مضاعفة العمل في رمضان، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في طلبها في العشر الأواخر من رمضان.