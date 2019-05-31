70 إماماً من موفدي الشؤون الإسلامية يلقون خطبة الجمعة الأخيرة من رمضان

2019-05-31

متابعات الخليج 365 - واس

ألقى سبعون إماماً من موفدي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في برنامج الإمامة في رمضان، اليوم، خطبة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك لعام 1440هـ، في مساجد 35 دولة حول العالم، في إطار برنامج الإمامة التي تواصل الوزارة تنفيذه طوال شهر رمضان المبارك، وإنفاذاً لطلبات المركز والجمعيات الإسلامية في تلك الدول.

واستهل الخطباء خطبتهم الأخيرة لشهر رمضان بالوصية بالتقوى وصيانة ما تبقى من الشهر، والإكثار من الاستغفار والتوبة، والتذكير بما يعمله المسلم في ختام الشهر من أعمال كصدقة الفطر، والإحسان إلى المساكين والفقراء، والإكثار من نوافل العبادات، وقراءة القرآن الكريم، والإحسان إلى الناس.

وتناول الخطباء التذكير بفضل ليلة القدر، وخصائصها التي ذكرها الله بالقرآن الكريم، وبينها المصطفى رسول الهدى ــ صلى الله عليه وسلم ــ في أوصافها وعلاماتها والترغيب في قيامها، مستشهدين بعدد من الأدلة على ذلك.

كما تطرق الخطباء التذكير بفضل يوم العيد، وما يسن فعله ويستحب من الأقوال والأفعال، مؤكدين أن يوم العيد هو يوم فرح وغبطة بما منّ الله به على الجميع من إتمام الصيام والقيام، وأنه يجب أن يكون يوم شكر لله بعيداً عن المنكرات والمعاصي التي تنافي الشكر لله.

ودعا الخطباء ــ في ختام خطبهم ــ المصلين إلى مواصلة الأعمال بعد رمضان، والمحافظة على قيام الليل، والإكثار من الصيام كصيام أيام الست من شوال، وغيرها من الأيام البيض، أو صيام نبي الله داوود ــ عليه السلام ــ صيام يوم وإفطار يوم، لافتين إلى أن رب الشهور واحد وهو مطلع على السرائر والضمائر، سائلين الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام، وأن يرزق الجميع القبول وحسن العمل، وإدراك ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر.

ويواصل موفدو وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد برنامج الإمامة إلى نهاية شهر رمضان المبارك، وإمامة المصلين في صلاة العيد، في إطار حرص ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يتابع أعمال هذا البرنامج، وما يقوم به الموفدين من مناشط في سبيل مشاركة المسلمين في مختلف دول العالم في نفحات هذا الشهر العظيم، وتبصيرهم بأمور دينهم، وما يقربهم من ربهم تبارك وتعالى، ونقل رسالة ومنهج علماء المملكة القائم على الوسطية والاعتدال.