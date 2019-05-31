شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 52 حالة في انقلاب حافلة على طريق مكة بالرياض والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - مريم الصغير (الرياض)
باشرت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض حادثة انقلاب حافلة نقل جماعي أمس، والذي نتج عنها 52 إصابة دون أي وفيات، منها 13 حالة رفضت النقل.
وباشرت 16 فرقة إسعافية تابعة للهلال الأحمر الحادث، إضافة لخمس فرق من وزارة الصحة، حيث تم نقل 6 حالات في حالة حرجة لمستشفى الخاصرة و13 حالة ما بين متوسطة وطفيفة لمستشفى الرويضة و4 حالات لمسشتفى عفيف وحاليتن لمستشفى ظلم ومركز صحي حلبان.
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