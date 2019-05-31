شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض: وفاة امرأة وطفلين وإصابة فتاة في حريق منزل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) باشرت فرق الدفاع المدني في الرياض حريقاً اندلع في منزل بالدور الأرضي اليوم (الجمعة). وكشف الدفاع المدني عبر «تويتر»، أنه نتج عن الحريق وفاة امرأة وطفلين بسبب الدخان، وإصابة فتاة جرى نقلها إلى المستشفى.



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