شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: تحرير 85% من الأراضي اليمنية منذ بدء العمليات العسكرية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة)

أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، أنه منذ بدء عمليات التحالف العسكرية في اليمن تم تحرير نحو 85% من الأراضي اليمنية، لافتاً إلى أن الحوثيين كانوا على وشك السيطرة على عدن عند بدء العمليات العسكرية في اليمن.

وأكد المالكي في مؤتمر صحفي، اليوم (الجمعة)، في مكة المكرمة، الحوثيين أول مليشيا في العالم تمتلك صواريخ باليستية.

وأكد المالكي أن التدخل الإيراني في اليمن يشكل انتهاكا صريحا لقرارات مجلس الأمن، موضحاً أن أشكال التدخل الإيراني في اليمن تتلخص بالصواريخ والطائرات المسيرة والزوارق المفخخة.

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وجدد المالكي تأكيد التزام التحالف في عملياته بالمعايير القانونية الدولية، مشيراً إلى أن استقرار المنطقة من استقرار اليمن ونعمل على تأمين سلامة الملاحة البحرية.

وأشار إلى أن تزويد إيران للحوثيين بالصواريخ والمال يطيل العمليات العسكرية.

وقال إن "الحرب فرضت على دول الخليج ولم تكن خيارا"، منوهاً إلى أن إيران تسعى عبر أذرعتها في اليمن لإيجاد موطئ قدم في مضيق باب المندب. وذكر أن المليشيات الحوثية هي ذراع لإيران لتهديد وجود اليمن ودول الجوار.

وأوضح أن الجهد العسكري يهدف إلى وقف التهديدات الإيرانية لمجتمعاتنا.

وأكد المتحدث أن العمليات العسكرية انطلقت لا لتدمير القدرة العسكرية للحوثيين بل لإعادة الشرعية.