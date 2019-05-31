، بالفيديو .. "الحصيني": ليلة ٢٧ هادئة في ساعات الفجر وفرصة للأمطار بمكة والمدينة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال لـ"الخليج 365": حالة الطقس في الأيام المتبقية من رمضان متشابهة

قدم الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المتميزة بالمملكة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، نصيحة عبر "الخليج 365" قال فيها: "أنصح الجميع بالحرص على الاستفادة من هذه الليالي المباركة العظيمة، وهي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، التي بها ليلة أفضل الليالي وتعتبر درة الليالي وهي ليلة القدر.

وأضاف: لا بد أن نجتهد ونحرص بالاستزادة من الطاعات وقراءة القرآن والصدقة والاعتكاف والذكر، وجميع الأعمال الصالحة التي أمرنا بها ديننا الحنيف.

وتوقّع "الحصيني" أن تكون الأجواء في المملكة لهذه الليلة السابعة والعشرين من رمضان: أن تكون في أول الليل تميل للحرارة، ثم منتصف تميل للاعتدال، وبعد منتصف الليل تكون الأجواء معتدلة، وفي ساعات الفجر المتأخرة تكون الأجواء لطيفة. ولخصها "الحصيني" بأن ليلة 27 من رمضان ليلة هادئة مباركة.

وعن الأجواء المتوقعة في الليالي المتبقية من رمضان قال الحصيني: ستكون الأجواء متشابهة جدًّا؛ في النهار الأجواء تكون حارة، وفي منتصف الليل تميل للاعتدال من حيث تواجد بعض السحب الركامية الممطرة بمشيئة الله تعالى على أجزاء من منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة وأبها وعسير وجيزان، وأيضًا تشمل المناطق الشمالية ما بين تبوك والجوف وحائل، واحتمال تمتد للأجزاء الغربية من منطقة الرياض وغرب منطقة القصيم.