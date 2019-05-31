محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الدفاع المدني عن وفاة امرأة وطفلين بسبب أدخنة حريق اندلع في أحد المنازل. وقالت المديرية، اليوم، عبر حسابه الرسمي على تويتر: باشر مدني الرياض حريقًا اندلع في منزل بالدور الأرضي، نتج عنه وفاة امرأة وطفلين بسبب الدخان. نسأل الله أن يتغمّدهم بواسع رحمته، وإصابة فتاة تم نقلها للمستشفى. في الرياض.. أدخنة حريق تقتل امرأة وطفلَين عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-05-31 أعلن الدفاع المدني عن وفاة امرأة وطفلين بسبب أدخنة حريق اندلع في أحد المنازل. وقالت المديرية، اليوم، عبر حسابه الرسمي على تويتر: باشر مدني الرياض حريقًا اندلع في منزل بالدور الأرضي، نتج عنه وفاة امرأة وطفلين بسبب الدخان. نسأل الله أن يتغمّدهم بواسع رحمته، وإصابة فتاة تم نقلها للمستشفى. Advertisements 31 مايو 2019 - 26 رمضان 1440 06:16 PM أعلن الدفاع المدني عن وفاة امرأة وطفلين بسبب أدخنة حريق اندلع في أحد المنازل. وقالت المديرية، اليوم، عبر حسابه الرسمي على تويتر: باشر مدني الرياض حريقًا اندلع في منزل بالدور الأرضي، نتج عنه وفاة امرأة وطفلين بسبب الدخان. نسأل الله أن يتغمّدهم بواسع رحمته، وإصابة فتاة تم نقلها للمستشفى. ، في الرياض.. أدخنة حريق تقتل امرأة وطفلَين ،

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