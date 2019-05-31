، محافظة البدع تواصل استعداداتها لفعاليات عيد الفطر ،

محمد بن مسعود - الدمام - تواصل بلدية محافظة البدع تجهيز مقر الاحتفالات بعيد الفطر المبارك بمشاركة المجلس البلدي، ولجنة التنمية الاجتماعية ومركز الأمير فهد بن سلطان الرياضي بالمحافظة، من خلال حزمة من الفعاليات المتنوعة لتقديمها للأهالي بمركز الأمير فهد بن سلطان الرياضي بالمحافظة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة البدع سعيد بن خليل السعيد، أن اللجان المنظمة تواصل عملها في تجهيز مقر الاحتفال لعيد الفطر المبارك لتقديم العديد من الفعاليات والبرامج المتنوعة للحضور.

وأضاف "السعيد" أن الاحتفال بالعيد يبدأ من عصر أول يوم بالعيد حتى منتصف الليل، يتخلله أوبريت وطني، وعروض للهجن والخيل، وفرقة ترفيهية، وأمسية شعرية، ومسابقات للأطفال، وعرض مرئي عن جمال الطبيعة في المحافظة، ومشاهد تمثيلية، وفلكلور شعبي "رفيحي"، ومشاركة للجاليات بالمحافظة، مفيدًا أنه تم تخصيص مكان للأسر المنتجة بمقر الاحتفال.