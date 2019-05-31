، محافظة البدع تواصل استعداداتها لفعاليات عيد الفطر ،

- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - تواصل بلدية محافظة البدع تجهيز مقر الاحتفالات بعيد الفطر المبارك بمشاركة المجلس البلدي، ولجنة التنمية الاجتماعية ومركز الأمير فهد بن سلطان الرياضي بالمحافظة، من خلال حزمة من الفعاليات المتنوعة لتقديمها للأهالي بمركز الأمير فهد بن سلطان الرياضي بالمحافظة.
وأوضح رئيس بلدية محافظة البدع سعيد بن خليل السعيد، أن اللجان المنظمة تواصل عملها في تجهيز مقر الاحتفال لعيد الفطر المبارك لتقديم العديد من الفعاليات والبرامج المتنوعة للحضور.
وأضاف "السعيد" أن الاحتفال بالعيد يبدأ من عصر أول يوم بالعيد حتى منتصف الليل، يتخلله أوبريت وطني، وعروض للهجن والخيل، وفرقة ترفيهية، وأمسية شعرية، ومسابقات للأطفال، وعرض مرئي عن جمال الطبيعة في المحافظة، ومشاهد تمثيلية، وفلكلور شعبي "رفيحي"، ومشاركة للجاليات بالمحافظة، مفيدًا أنه تم تخصيص مكان للأسر المنتجة بمقر الاحتفال.
محافظة البدع تواصل استعداداتها لفعاليات عيد الفطرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-31
تواصل بلدية محافظة البدع تجهيز مقر الاحتفالات بعيد الفطر المبارك بمشاركة المجلس البلدي، ولجنة التنمية الاجتماعية ومركز الأمير فهد بن سلطان الرياضي بالمحافظة، من خلال حزمة من الفعاليات المتنوعة لتقديمها للأهالي بمركز الأمير فهد بن سلطان الرياضي بالمحافظة.
وأوضح رئيس بلدية محافظة البدع سعيد بن خليل السعيد، أن اللجان المنظمة تواصل عملها في تجهيز مقر الاحتفال لعيد الفطر المبارك لتقديم العديد من الفعاليات والبرامج المتنوعة للحضور.
وأضاف "السعيد" أن الاحتفال بالعيد يبدأ من عصر أول يوم بالعيد حتى منتصف الليل، يتخلله أوبريت وطني، وعروض للهجن والخيل، وفرقة ترفيهية، وأمسية شعرية، ومسابقات للأطفال، وعرض مرئي عن جمال الطبيعة في المحافظة، ومشاهد تمثيلية، وفلكلور شعبي "رفيحي"، ومشاركة للجاليات بالمحافظة، مفيدًا أنه تم تخصيص مكان للأسر المنتجة بمقر الاحتفال.
31 مايو 2019 - 26 رمضان 1440
06:15 PM
تواصل بلدية محافظة البدع تجهيز مقر الاحتفالات بعيد الفطر المبارك بمشاركة المجلس البلدي، ولجنة التنمية الاجتماعية ومركز الأمير فهد بن سلطان الرياضي بالمحافظة، من خلال حزمة من الفعاليات المتنوعة لتقديمها للأهالي بمركز الأمير فهد بن سلطان الرياضي بالمحافظة.
وأوضح رئيس بلدية محافظة البدع سعيد بن خليل السعيد، أن اللجان المنظمة تواصل عملها في تجهيز مقر الاحتفال لعيد الفطر المبارك لتقديم العديد من الفعاليات والبرامج المتنوعة للحضور.
وأضاف "السعيد" أن الاحتفال بالعيد يبدأ من عصر أول يوم بالعيد حتى منتصف الليل، يتخلله أوبريت وطني، وعروض للهجن والخيل، وفرقة ترفيهية، وأمسية شعرية، ومسابقات للأطفال، وعرض مرئي عن جمال الطبيعة في المحافظة، ومشاهد تمثيلية، وفلكلور شعبي "رفيحي"، ومشاركة للجاليات بالمحافظة، مفيدًا أنه تم تخصيص مكان للأسر المنتجة بمقر الاحتفال.
، محافظة البدع تواصل استعداداتها لفعاليات عيد الفطر ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر محافظة البدع تواصل استعداداتها لفعاليات عيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.