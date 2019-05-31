محمد بن مسعود - الدمام - للمشاركة في القمة الإسلامية بمكة المكرمة وصل فخامة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي فائز مصطفى السراج إلى جدة اليوم؛ للمشاركة في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة المؤتمر الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة. وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي: الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، والوزير المفوض بوزارة الخارجية ورئيس بعثة الشرف إبراهيم راضي الراضي، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر. رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي يصل إلى جدة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-31 وصل فخامة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي فائز مصطفى السراج إلى جدة اليوم؛ للمشاركة في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة المؤتمر الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة. وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي: الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، والوزير المفوض بوزارة الخارجية ورئيس بعثة الشرف إبراهيم راضي الراضي، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر. Advertisements 31 مايو 2019 - 26 رمضان 1440 06:12 PM للمشاركة في القمة الإسلامية بمكة المكرمة للمشاركة في القمة الإسلامية بمكة المكرمة وصل فخامة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي فائز مصطفى السراج إلى جدة اليوم؛ للمشاركة في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة المؤتمر الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة. وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي: الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، والوزير المفوض بوزارة الخارجية ورئيس بعثة الشرف إبراهيم راضي الراضي، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر. ، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي يصل إلى جدة ،

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