محمد بن مسعود - الدمام - تنظّم بلدية مركز الحازمي للمرة الأولى حفل معايدة لأهالي المركز بمحافظة بيشة؛ وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بالمركز. وأوضح رئيس بلدية الحازمي المهندس إبراهيم بن صالح القرني، أن الاحتفال وفعاليات العيد للمرة الأولى من تأسيس البلدية يقام ثالث أيام العيد "يوم الخميس الموافق ١٤٤٠/١٠/٣هـ" في حديقة البلدية على طريق بيشة الحازمي، تخلّله بعض الفعاليات والمفاجآت، وذلك بحضور رئيس مركز الحازمي وعدد من رؤساء المراكز التابعة لبلدية الحازمي ومحافظة بيشة، وعدد من الأعيان ورجال التعليم والمواطنين والأهالي. للمرة الأولى .. بلدية حازمي بيشة تقيم حفل معايدة للأهالي صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-31 تنظّم بلدية مركز الحازمي للمرة الأولى حفل معايدة لأهالي المركز بمحافظة بيشة؛ وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بالمركز. وأوضح رئيس بلدية الحازمي المهندس إبراهيم بن صالح القرني، أن الاحتفال وفعاليات العيد للمرة الأولى من تأسيس البلدية يقام ثالث أيام العيد "يوم الخميس الموافق ١٤٤٠/١٠/٣هـ" في حديقة البلدية على طريق بيشة الحازمي، تخلّله بعض الفعاليات والمفاجآت، وذلك بحضور رئيس مركز الحازمي وعدد من رؤساء المراكز التابعة لبلدية الحازمي ومحافظة بيشة، وعدد من الأعيان ورجال التعليم والمواطنين والأهالي. Advertisements 31 مايو 2019 - 26 رمضان 1440 06:12 PM تنظّم بلدية مركز الحازمي للمرة الأولى حفل معايدة لأهالي المركز بمحافظة بيشة؛ وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بالمركز. وأوضح رئيس بلدية الحازمي المهندس إبراهيم بن صالح القرني، أن الاحتفال وفعاليات العيد للمرة الأولى من تأسيس البلدية يقام ثالث أيام العيد "يوم الخميس الموافق ١٤٤٠/١٠/٣هـ" في حديقة البلدية على طريق بيشة الحازمي، تخلّله بعض الفعاليات والمفاجآت، وذلك بحضور رئيس مركز الحازمي وعدد من رؤساء المراكز التابعة لبلدية الحازمي ومحافظة بيشة، وعدد من الأعيان ورجال التعليم والمواطنين والأهالي. ، للمرة الأولى .. بلدية حازمي بيشة تقيم حفل معايدة للأهالي ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الأولى .. بلدية حازمي بيشة تقيم حفل معايدة للأهالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.