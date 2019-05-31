، "القحطاني" مشرفًا عامًّا على النشاط الكشفي بجمعية صعوبات التعلم ،

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محمد بن مسعود - الدمام - تمت الموافقة على تعيين أحمد بن علي القحطاني مشرفًا عامًّا على قسم النشاط الكشفي بالجمعية الخيرية لصعوبات التعلم.
ويعدّ "القحطاني" من ضمن القيادات المتميزة؛ إذ له خبرة طويلة في ممارسة النشاط الكشفي، كما قدم الكثير من الإنجازات المشرفة في المجال التعليمي والتربوي والكشفي.
وأعرب "القحطاني" عن سعادته بهذا القرار وفخره بالعمل التطوعي في الجمعية؛ تحقيقًا للمبادئ والقيم الإسلامية والتربوية التي حث عليها الدين الإسلامي وغرسها ولاة الأمر حفظهم الله تعالى في نفوس أبناء هذا الوطن.
"القحطاني" مشرفًا عامًّا على النشاط الكشفي بجمعية صعوبات التعلمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-31
تمت الموافقة على تعيين أحمد بن علي القحطاني مشرفًا عامًّا على قسم النشاط الكشفي بالجمعية الخيرية لصعوبات التعلم.
ويعدّ "القحطاني" من ضمن القيادات المتميزة؛ إذ له خبرة طويلة في ممارسة النشاط الكشفي، كما قدم الكثير من الإنجازات المشرفة في المجال التعليمي والتربوي والكشفي.
وأعرب "القحطاني" عن سعادته بهذا القرار وفخره بالعمل التطوعي في الجمعية؛ تحقيقًا للمبادئ والقيم الإسلامية والتربوية التي حث عليها الدين الإسلامي وغرسها ولاة الأمر حفظهم الله تعالى في نفوس أبناء هذا الوطن.
31 مايو 2019 - 26 رمضان 1440
05:43 PM
تمت الموافقة على تعيين أحمد بن علي القحطاني مشرفًا عامًّا على قسم النشاط الكشفي بالجمعية الخيرية لصعوبات التعلم.
ويعدّ "القحطاني" من ضمن القيادات المتميزة؛ إذ له خبرة طويلة في ممارسة النشاط الكشفي، كما قدم الكثير من الإنجازات المشرفة في المجال التعليمي والتربوي والكشفي.
وأعرب "القحطاني" عن سعادته بهذا القرار وفخره بالعمل التطوعي في الجمعية؛ تحقيقًا للمبادئ والقيم الإسلامية والتربوية التي حث عليها الدين الإسلامي وغرسها ولاة الأمر حفظهم الله تعالى في نفوس أبناء هذا الوطن.
، "القحطاني" مشرفًا عامًّا على النشاط الكشفي بجمعية صعوبات التعلم ،
المصدر : الخليج 365
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