، "السلمان": اجتماع القادة في قمم مكة الثلاث أثبت نجاح الدبلوماسية السعودية ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: العالم ينتظر المخرجات لوقف السلوك الإيراني

قال الإعلامي السياسي أحمد السلمان إن عقد هذه القمم الثلاث في التوقيت زمانًا ومكانًا في وقت واحد، يعد سابقة تاريخية مهمة على مستوى الدبلوماسية السعودية بعد استشعار خادم الحرمين الشريفين الأخطار المحدقة بالمنطقة، فدعا القادة من كل الدول في مكة المكرمة؛ نظرًا لاستقبال المملكة لملايين المعتمرين والزوار هذه الأيام.

وقال لـ"الخليج 365: "إن لها أهمية من ناحية المكان بجوار الكعبة المشرفة، وأهمية الزمان في العشر الآواخر من رمضان، وأيضًا في وقت متزامن قمم خليجية وعربية وإسلامية، وإن أهمية الوقت أيضًا في تزامن هذه القمم مع الأحداث والتحديات والتصعيد الذي تشهده المنطقة جراء سلوك النظام الإيراني وما يقوم به هذا النظام الثوري التخريبي من تدخل في شؤون الدول الداخلية وتهديده للأمن والاستقرار".

وأشار: "وذلك عبر دعم أذرعه ووكلائه وميليشياته المسلحة باستهداف المملكة والمقدسات عبر الحوثي، وما يفعله هذا النظام من دعم زعزعة الاستقرار، ومن شأن القمم وضع الحلول لإنهاء أزمات سوريا والعراق؛ فخطر هذا النظام تطور حتى استهدف مؤخرًا الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي بتفجير ناقلات النفط قبالة سواحل الإمارات، وكذلك استهدف الحوثي بدعم إيراني خطوط أنابيب النفط في المملكة".

وأكد السلمان: "لا يتوقف هذا التخريب الإيراني عند ما يحصل الآن، بل إنهم سبب رئيس في كثير من المشكلات والمخاطر في المنطقة؛ منها الحرب العراقية الإيرانية واحتلالها لجزر الإمارات الثلاث وكذلك الأحواز، وتهديدها المتواصل للمناسبات الدينية، لاسيما في مواسم الحج، ودعمها المستمر لأذرعها الإرهابية في المنطقة العربية".

وأوضح: "وأبرزها حزب الله في لبنان وسوريا والحوثي في اليمن، وغيرها من سلوكيات أذرعها في التخريب والاتجار بالمخدرات وبالبشر، كل هذا التاريخ من التصعيد وما يحدث الآن دعا خادم الحرمين الشريفين، بحنكة لعقد هذه القمم التاريخية في الوقت والزمان لوضع حد لهذه الممارسات".

وأكد: "كذلك للتشاور والوصول لرؤى مشتركة وآليات واضحة لمواجهة هذه المخاطر والتحديات، لاسيما أن هذه المنطقة لا تهم شعوبها فحسب بل تهم دول وشعوب العالم؛ لأن انعدام استقرارها بالتهديات الإيرانية يعد انعدامًا لاستقرار شعوب العالم واقتصادها وحياتها".

وبيّن: "كما أن هذه القمم وتلبية الدعوة بهذا الحجم الكبير من القادة والرؤساء تأتي تأكيدًا راسخًا وواضحًا لما تمثله قوتها الدبلوماسية المنطلقة من مكانة وثقل السعودية وأهميتها على الساحات الإقليمية والعربية والإسلامية والدولية، ولا ننسى أن مثل هذه القمم قد دعت المملكة لها مثل ما حدث في القمم الخليجية الأمريكية والعربية الأمريكية التي عقدت في الرياض".

واستدرك:"وخلال هذين اليومين ينتظر العالم مخرجات ما سيتوصل إليه قادة أكثر من ٥٧ دولة في القمم الثلاث بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، يحفظهما الله، وتمثل أهمية دولية تجاه ملفات مهمة تتعلق بأمن هذه المنطقة الحيوية ومواجهة التحدي الإيراني في تغذية النزاع وتقويض الاستقرار".

واختتم: "كذلك بحث قضية المسلمين الأولى فلسطين، وملفات تتعلق بسوريا وليبيا وغيرها، ومواجهة الإرهاب والتطرف، وإن مشاركة هذا العدد الكبير من القادة في القمم الثلاث تؤكد مكانة المملكة ودورها الريادي في التصدي للتحديات التي تواجه الأمتين العربية والإسلامية على الساحتين الإقليمية والدولية".