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بدأت الجولات الميدانية للمفتشين المكلفين بالعمل في فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنوّرة، أمس الخميس، في إطار متابعة قرارات التوطين خلال إجازة عيد الفطر المبارك بمنطقة المدينة المنوّرة والمحافظات التابعة لها.
وتستمر الجولات الميدانية صباحاً ومساءً للتأكّد من تطبيق قرارات التوطين في الأنشطة التجارية وفقاً للنظام.
وقال مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنوّرة المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي: المفتشون سيقومون بالجولات التفتيشية على جميع المحال والمولات بجميع الفترات الصباحية والمسائية وستطبق الغرامات على المحال المُخالفة للتوطين.
وأكد "الصاعدي"؛ أنه لن يتهاون في التعامل مع أيّ مخالفة، مقدماً شكره لجميع الملتزمين بقرارات التوطين الذين بادروا سابقاً بتطبيقه.
وقال مدير التفتيش بالمنطقة ناجي الأحمدي؛ إنه يتابع كل ما يتعلق بالتفتيش خلال أيام التكليف، وإنه حريصٌ على أن تكون منطقة المدينة المنوّرة خالية من أيّ مخالفة.
جولات ميدانية خلال العيد للتأكّد من تطبيق التوطين بالمدينة المنوّرة
بدأت الجولات الميدانية للمفتشين المكلفين بالعمل في فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنوّرة، أمس الخميس، في إطار متابعة قرارات التوطين خلال إجازة عيد الفطر المبارك بمنطقة المدينة المنوّرة والمحافظات التابعة لها.
وتستمر الجولات الميدانية صباحاً ومساءً للتأكّد من تطبيق قرارات التوطين في الأنشطة التجارية وفقاً للنظام.
وقال مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنوّرة المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي: المفتشون سيقومون بالجولات التفتيشية على جميع المحال والمولات بجميع الفترات الصباحية والمسائية وستطبق الغرامات على المحال المُخالفة للتوطين.
وأكد "الصاعدي"؛ أنه لن يتهاون في التعامل مع أيّ مخالفة، مقدماً شكره لجميع الملتزمين بقرارات التوطين الذين بادروا سابقاً بتطبيقه.
وقال مدير التفتيش بالمنطقة ناجي الأحمدي؛ إنه يتابع كل ما يتعلق بالتفتيش خلال أيام التكليف، وإنه حريصٌ على أن تكون منطقة المدينة المنوّرة خالية من أيّ مخالفة.
31 مايو 2019 - 26 رمضان 1440
05:26 PM
مدير فرع "العمل": ستطبق الغرامات على المحال المُخالفة للقرارات
بدأت الجولات الميدانية للمفتشين المكلفين بالعمل في فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنوّرة، أمس الخميس، في إطار متابعة قرارات التوطين خلال إجازة عيد الفطر المبارك بمنطقة المدينة المنوّرة والمحافظات التابعة لها.
وتستمر الجولات الميدانية صباحاً ومساءً للتأكّد من تطبيق قرارات التوطين في الأنشطة التجارية وفقاً للنظام.
وقال مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنوّرة المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي: المفتشون سيقومون بالجولات التفتيشية على جميع المحال والمولات بجميع الفترات الصباحية والمسائية وستطبق الغرامات على المحال المُخالفة للتوطين.
وأكد "الصاعدي"؛ أنه لن يتهاون في التعامل مع أيّ مخالفة، مقدماً شكره لجميع الملتزمين بقرارات التوطين الذين بادروا سابقاً بتطبيقه.
وقال مدير التفتيش بالمنطقة ناجي الأحمدي؛ إنه يتابع كل ما يتعلق بالتفتيش خلال أيام التكليف، وإنه حريصٌ على أن تكون منطقة المدينة المنوّرة خالية من أيّ مخالفة.
، جولات ميدانية خلال العيد للتأكّد من تطبيق التوطين بالمدينة المنوّرة ،
المصدر : الخليج 365
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