أجواء إيمانية عطرة تُزيّن جمعة «وداع رمضان» بالمسجد النبوي

ودّع المصلون في المسجد النبوي بالمدينة المنورة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440هـ وسط أجواء روحانية وإيمانية عبقة بالذكر مليئة بالمناجاة عامرة بالتضرع إلى المولى القدير بالمغفرة والرحمة والعتق من النار.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، تدفَّقت الجموع منذ الساعات الأولى من نهار اليوم لأداء صلاة الجمعة في المسجد النبوي الشريف والتشرُّف بالسلام على الرسول المصطفى، صلى الله عليه وسلم، وعلى صاحبيه، رضوان الله عليهما، في ظل خدمات تُقدِّمها جميع الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية ذات العلاقة بخدمة الزوار والمعتمرين، وذلك باهتمام ومتابعة مباشرة من أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز في كل مناحيها الأمنية والصحية والتنظيمية والإرشادية بالصورة، التي تتوافق مع تطلعات الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع على تحقيق كل ما يُمكن ضيوف الرحمن طوال العام من أداء شعائرهم بكل يسر وسهولة.

وقدّمت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي كل طاقاتها وخبراتها وإمكانياتها الآلية والبشرية خدماتها للمصلين من خلال تجهيز وتهيئة ساحات وأروقة المسجد النبوي وتأمين الفرش الفاخر وفتح السلالم الكهربائية للطوابق العلوية والساحات المظللة والميادين والأسطح والممرات وأعمال النظافة والصيانة والتأكُّد من التكييف الذي حول أجواء المسجد النبوي إلى نسيم بارد وهواء عليل رغم حرارة الأجواء.

وأعدّت الوكالة مبكرًا خطتها الاستراتيجية للشهر الكريم التي يباشر تنفيذها أكثر من 5000 موظف وموظفة بهدف تقديم خدمات التنظيم والإرشاد والسقيا وأعمال النظافة من خلال فرش أكثر من 16 ألف سجادة ومدة وتوفير 16 ألف حافظة لمياه زمزم الباردة داخل المسجد وسطحه وتأمين 40 خزانًا من المياه مع الكاسات النظيفة مع إمكانية زيادتها، علاوةً على 385 نافورة شرب في الساحات، بالإضافة إلى الخدمات المتعلقة بتهيئة مواقع لإلقاء الدروس اليومية وخدمات المكتبة إلى جانب الخدمات المرتبطة بتنظيم دخول الزائرات في القسم النسائي ودخول المصليات إلى الروضة الشريفة.

