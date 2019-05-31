بالصور.. مصرع شخص بسقوط سقف منزل أثناء هدمه بجدة

أعلن الدفاع المدني السعودي، اليوم الجمعة، سقوط سقف منزل بمدينة جدة أثناء عملية هدم؛ ما أسفر عن مصرع شخص.

وقال الدفاع المدني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «باشر مدني جدة حادث سقوط سقف منزل مكون من دورين على كبينة بوكلين أثناء عملية الهدم نتج عنها وفاة قائد المعدة بعد إخراجه من تحت الأنقاض تغمده الله بواسع رحمته».

وتضمّنت التغريدة صورًا للحادثة، دون أن يشير الدفاع المدني إلى مزيد من التفاصيل.

وكانت مديرية الدفاع المدني قد أعلنت أمس الخميس، العثور على جثة الطفل المفقود بعد أن جرفته سيول وادي جيزان بمحافظة العارضة.

وقالت في تغريدة عبر «تويتر»: «مدني العارضة يعثر على جثة الطفل المفقود بسيل وادي جيزان على بعد 10 كيلو و200 متر من موقع السقوط نسأل الله له أن يجعله شفيعًا لوالديه وأن يلهم أهله الصبر والسلوان».