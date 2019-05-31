إقامة صلاة عيد الفطر بكل جوامع عسير تحسبًا لهطول الأمطار

أقرّ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، اليوم الجمعة، إقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1440هـ في كل جوامع المنطقة؛ وذلك تحسبًا لهطول أمطار على معظم محافظات منطقة عسير.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مدير عام فرع الوزارة بعسير الدكتور سعود بن عليبي الغامدي قوله إنّ أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال وافق على مقترح الفرع بشأن إقامة صلاة عيد الفطر المبارك في جوامع منطقة عسير بدلًا عن مصليات العيد لهذا العام نظرًا لما تشهده المنطقة من تقلبات جوية وتوقعات بهطول أمطار يوم عيد الفطر المبارك.

يُذكر أنّه تم اعتماد إقامة صلاة العيد في مدينة أبها في 64 جامعًا تتوزع على جميع أحياء وضواحي المدينة.