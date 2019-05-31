السعودية اليوم / الكشافة .. مواقف إنسانية تتجدد في الحرم المكي كل السعودية اليوم



مكة المكرمة 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واس

تواصل جمعية الكشافة العربية

وسجل عناصر الكشافة خلال تقديم تلك الخدمة في الأيام الماضية مواقف بطولية وإنسانية تتجدد كل عام تؤكد حرص الشباب السعودي على خدمة الآخرين، وحبهم للعمل التطوعي، وأنهم نموذج لأبناء وطنهم الذين يعتزون بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما .

فلا يكاد المعتمر أو الزائر يلتفت يمنة أو يسرة في أروقة وساحات الحرم المكي حتى تقع عينيه على كشاف يقابله بابتسامة مرحباً بخدمته بإرشاد أو دفع عربة أو حمل طفل ، أو أي مساعدة يطلبها منه، مؤكدين من خلال تلك المواقف أنهم رسل سلام .. عطائهم لا ينضب في مسيرة العمل الانساني.

// انتهى //

17:44ت م

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مكة المكرمة 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واستواصل جمعية الكشافة العربية السعودية تقديم خدماتها في العشر الأواخر للمعتمرين والزوار بالمسجد الحرام بالتعاون مع الجهات المعنية من خلال المعسكر الكشفي الرمضاني الذي انطلقت فعالياته مطلع شهر رمضان الجاري بتسخير أكثر من 600 كشاف من جميع قطاعات الجمعية يعملون وفق فترات منظمة طيلة ليالي الشهر الفضيل.وسجل عناصر الكشافة خلال تقديم تلك الخدمة في الأيام الماضية مواقف بطولية وإنسانية تتجدد كل عام تؤكد حرص الشباب السعودي على خدمة الآخرين، وحبهم للعمل التطوعي، وأنهم نموذج لأبناء وطنهم الذين يعتزون بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما .فلا يكاد المعتمر أو الزائر يلتفت يمنة أو يسرة في أروقة وساحات الحرم المكي حتى تقع عينيه على كشاف يقابله بابتسامة مرحباً بخدمته بإرشاد أو دفع عربة أو حمل طفل ، أو أي مساعدة يطلبها منه، مؤكدين من خلال تلك المواقف أنهم رسل سلام .. عطائهم لا ينضب في مسيرة العمل الانساني.// انتهى //17:44ت م0106

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.