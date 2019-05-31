السعودية اليوم / بلدية محايل تكمل استعداداتها للاحتفال بعيد الفطر المبارك



محايل 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واس

أنهت بلدية محافظة محايل استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك للعام الحالي من خلال تنفيذ العديد من المهام والخدمات في تكثيف النظافة والتزيين.

وأوضح رئيس بلدية المحافظة سعيد بن علي آل مصمع أن البلدية كثفت جهودها في متابعة نظافة الطرق والشوارع والأحياء السكنية والساحات العامة والمنتزهات والحدائق والمسطحات الخضراء والملاعب وتجميل المداخل ، كما زينت أعمدة الإنارة بعقود الزينة التجميلية، وجهزت ساحة الاحتفالات ، إلى جانب تجهيز العديد من لوحات التهنئة بالعيد .

وأضاف أنه جرى تشكيل فريق لتجهيز الساحة العامة وسط البلد ، حيث ستنظم البلدية إحتفال الأهالي بعيد الفطر المبارك ، الذي يشتمل على فقرات متنوعه وقصائد شعرية وعروض شعبية وغيرها ، منوهآ بأن البلدية خصصت أماكن للعوائل ، كما جرى تكثيف أعمال النظافة والصيانة، ومتابعة واستمرار أعمال الرقابة الصحية على جميع المحال التجارية والمطاعم والمطابخ وصوالين الحلاقة ومغاسل الملابس، من خلال فريق العمل المكلف بأعمال البلدية خلال الإجازة لتقديم الخدمة، والمتابعة لأعمال البلدية، ومواجهة المخالفين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، داعيا إلى تعاون المواطنين بالإبلاغ المباشر عن أي ملاحظات أو مخالفات، من خلال الاتصال بمركز عمليات البلدية على الرقم 940.

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17:43ت م

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