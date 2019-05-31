السعودية اليوم / آلاف المصلين الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في "الأقصى"



القدس المحتلة 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واس

أدى آلاف المصلين اليوم، صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان الكريم برحاب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في القدس بأن 270 ألف مُصلٍ من القدس المحتلة وأراضي العام 48 والضفة الغربية، أدوا صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك برحاب المسجد الأقصى، رغم إجراءات الاحتلال المشددة في المدينة المقدسة.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال أغلقت البلدة القديمة ومحيطها والمسجد الأقصى بزعم تنفيذ فتى عملية طعن قرب باب العامود.

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17:34ت م

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