

الطائف 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واس

سيرت رابطة العمل التطوعي بالطائف اليوم الرحلة الثانية للعمرة وتضم العديد من مختلف الجنسيات من المقيمين من مختلف الجنسيات .

وأوضحت الرابطة أن فعاليات العمرة تتضمن دورساً تعليمية لشرح صفة العمرة وكلمات توجيهية و مسابقات متنوعة يشارك فيها دعاة من مختلف الجنسيات، مشيرة إلى أنّ رحلات العمرة التي تنظمها الرابطة تستهدف المواطنين والجاليات والمسلمين الجدد، ويوفر لهم ما يحتاجونه في هذه الرحلات من نقل وسكن وإعاشة، وتأتي هذه الرحلات بدعم من المحسنين والمتبرعين.

‏// انتهى //

17:31ت م

0101





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماعي / رابطة العمل التطوعي بالطائف تسير رحلة العمرة الثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.