السعودية اليوم / بلدية رجال ألمع تكثف جولاتها الرقابية وتغلق 3 محلات تجارية مخالفة



محايل 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واس

نفذت بلدية رجال ألمع جولات تفتيشية ورقابية, شملت عددًا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، والبوفيهات والمطاعم ضمن حملة "غذاؤكم أمانة", التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية, للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم, والمحال التجارية والبوفيهات.

وأسفرت الجولات التفتيشية التي بلغت 26 جولة عن مصادرة 6 كيلو جرامات و13 لترآ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإغلاق 3 محلات تجارية وسجلت 9 مخالفات على المحلات التي لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، إلى جانب توجيه إنذارات لمحال أخرى.

وأكد رئيس البلدية سعيد بن علي حافظ أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية، من خلال مراقبي البلدية لمراقبة عمل المحلات التجارية المعنية ببيع وتصنيع المواد الغذائية، لضمان الصحة العامة..

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17:27ت م

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