السعودية اليوم / بلدية الرفيعة: تشكيل فرق عمل وخطة بلدية شاملة لاستقبال عيد الفطر المبارك



الدمام 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واس

أكملت بلدية الرفيعة استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك لهذا العام 1440 وذلك بتشكيل فرق العمل لتقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطنين.

وأوضح رئيس البلدية المهندس فايز بن سرحان الشمري أن البلدية قامت بتهيئة وتجهيز جميع الحدائق وزراعتها بالورود وصيانة الألعاب، وكذلك تنظيف الشوارع آلياً ويدويا مع تحسينها والتركيز على المداخل والطرق والشوارع الفرعية وصيانة إنارتها بشكل دوري، وتهيئة نقطة الذبح بمركز مشلة ودعمه بالقوى البشرية المدربة، وكذلك بالسيارات الظاغطة وفرقة نظافة والعمل على تهيئة مسلخ الرفيعة.

وأضاف أنه تم الإعداد حملة لإزالة التشوه البصري من الشوارع والمناطق السكنية وتحسين المشهد الحضري، بالإضافة الى المتابعة المستمرة والرقابة البلدية على جميع محلات المواد الغذائية والمطاعم والبوفيهات والحلويات وصوالين الحلاقة ومغاسل الملابس، وكذلك محلات التبغ وأماكن تقديم الشيشة والمعسل، كما يأتي ضمن خطة البلدية أيضا العمل على نظافة محيط المساجد بالرفيعة والمراكز التابعه،

ودعا المهندس الشمري المواطنين إلى عدم التردد للإبلاغ عن أي ملاحظة من خلال مركز ٩٤٠ الذكي مؤكداً أن ذلك ياتى فى إطار حرص البلدية الدائم على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين .

// انتهى//

17:25ت م

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