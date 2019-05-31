السعودية اليوم / إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال قمع القوات الإسرائيلية مسيرة نعلين السلمية



رام الله 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واس

أصيب اليوم، عشرات المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية نعلين، غرب مدينة رام الله، السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في رام الله أن قوات الاحتلال استهدفت المشاركين في المسيرة السلمية بوابل من قنابل الغاز، ما أدى لاختناق العشرات من المواطنين الفلسطينيين، واحتراق مساحات من الأراضي غير المزروعة.

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17:19ت م

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