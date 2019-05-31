السعودية اليوم / بلدية فيفاء تستنفر جهودها إثر الأمطار الغزيرة



فيفاء 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واس

استنفرت بلدية محافظة فيفاء جهودها من خلال فرقها ومعداتها تجاوباً مع البلاغات إثر الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة مساء أمس ، حيث شكلت البلدية غرفة عمليات مشتركة مع الدفاع المدني لمتابعة الأضرار.

وأسهمت معدات البلدية في فتح الطرق من الانهيارات وتنظيف الشوارع من الأتربة والأحجار المتساقطة التي جرفتها سيول الأمطار كما قامت بنزح تجمعات المياه ومتابعة أعطال الإنارة بالإضافة إلى مباشرتها فتح عدد من الطرق التي أُغلقت بسبب الإنهيارات .

// انتهى//

17:14ت م

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