السعودية اليوم / إيقاف 14 أفريقيا حاولوا عبور الحدود البرية التونسية خلسة



تونس 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واس

أوقفت قوات حرس الحدود التونسي بمحافظة مدنين جنوب البلاد 14 شخصًا من جنسيات أفريقية مختلفة كانوا بصدد اجتياز الحدود اللّيبية التّونسية بطريقة غير شرعية.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم، أنه تمت إحالة الموقوفين إلى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.

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17:14ت م

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