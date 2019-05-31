انت الان تتابع تفاصيل خبر إيران تتحايل على العقوبات وتجد طريقة لتسلم عائدات النفط والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 31 مايو 2019 04:49 مساءً - أكدت إيران تمكنها من إيجاد طريقة لتسلم عائداتها المالية من مبيعات النفط، وتجاوز العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، دون الكشف عن هذه الخطة وطبيعة تنفيذها.

وقال محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، اليوم الجمعة، في تصريحات نشرها موقع "روسيا اليوم": إن "الولايات المتحدة سعت إلى خفض مبيعات إيران النفطية.. لكننا عثرنا على طرق عملية ووسائل للحصول على عائداتنا النفطية، بحيث لا يمكن لواشنطن التأثير عليها".

وأضاف همتي: "مساعي الولايات المتحدة وحلفائها لإخضاع طهران ستبوء بالفشل، و الوضع الاقتصادي في إيران خلال العام الحالي أفضل ممَّا كان عليه العام الماضي".

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وقررت الولايات المتحدة مطلع الشهر الجاري إلغاء الإعفاءات من شراء النفط الإيراني التي أعطتها واشنطن لثماني دول، هي الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وتركيا واليونان وإيطاليا وتايوان.

وبرر البيت الأبيض قراره بفتح المجال أمام هذه الدول للبحث عن بدائل عن النفط الإيراني، لا سيما تلك التي تجد صعوبات في ذلك ككوريا الجنوبية واليابان والهند.

وتشهد منطقة الخليج العربي توتراً متصاعداً من قِبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى؛ بعد تخلي طهران عن بعض التزاماتها المنصوص عليها ضمن البرنامج النووي المبرم في 2015؛ على أثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لها باستهداف منشآت نفطية من خلال مليشيا الحوثي اليمنية.

وتزايد التوتر، مؤخراً، بعدما أعلن "البنتاغون" إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخبارية عن استعدادات محتملة من قِبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية في المنطقة.