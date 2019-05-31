انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد انضمامها لـ"بي إن".. علا الفارس مذيعة في "الجزيرة" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 31 مايو 2019 04:49 مساءً - تستعد المذيعة الأردنية عُلا الفارس للظهور لأول مرة على قناة "الجزيرة"، وقناة "بي إن دراما" القطرية، بعد خروجها من محطة "إم بي سي".

ونشرت الفارس، أمس الخميس، في حسابها على "إنستغرام"، مقطع فيديو من مقابلة في برنامج على قناة "الأردن"، تتحدث فيه عن قرب ظهورها على قناة "الجزيرة الإخبارية"، قائلة: "الحنين يعيدني إلى شغف الأخبار .. عودة للميدان واستديو الأخبار".

وسبق أن نشرت الفارس في وقت سابق خبر تقديمها لبرنامج "مع أو ضد" على قناة "بي إن دراما"، إلى جانب برامج أخرى ستعرضها القناة بعد شهر رمضان المبارك.

والفارس بذلك تكون ثاني الإعلاميين المنضمين إلى قناة "بي إن دراما" مؤخراً، بعد الإعلامي اللبناني نيشان، الذي انتهى من تصوير برنامج "توأم روحي"، إضافة إلى برنامج ثالث يقدمه الممثل السوري أيمن زيدان، يحمل اسم"أنا الأول".

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وكانت الفارس أعلنت في فبراير الماضي انتهاء علاقتها بمجموعة قنوات "إم بي سي"، بعد مضي أكثر من عام على قرار إيقافها عن العمل.

وأوقفت قناة "إم بي سي"، في ديسمبر 2017، عُلا الفارس عن العمل بعد تغريدة لها بشأن إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، القدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، اعتُبرت مسيئة للسعودية.

وكتبت الفارس في تغريدتها تلك: "ترامب لم يختر توقيت إعلان القدس عاصمة لإسرائيل عبثاً، الليلة ندين وغداً نغني هلا بالخميس"، في إشارة إلى أغنية سعودية، ما أثار حفيظة السعوديين الذين اعتبروها سخرية منهم وتقليلاً من مواقفهم الوطنية.

وكانت الفارس تعمل في الفترة التي تلت خروجها من "إم بي سي" في محطة إذاعية أردنية تتبع للقوات المسلحة الأردنية "هلا إف إم"، حيث تبث برنامجاً إذاعياً أسبوعياً يحمل اسم "علا على هلا"، وتعيش بين العاصمة الأردنية عمّان ومدينة لوس أنجلس الأمريكية.