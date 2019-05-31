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فيديو مؤثر.. دموع ناقة فقدت صغيرها في الصحراء
متابعات الخليج 365 - الرياض
في موقف يدلَ على أن الرحمة تعرف طريقها إلى قلوب الحيوانات بصورة قد تفوق بعض البشر، أبدت ناقة ردّ فعل غريب تجاه فقدان وليدها.
وأظهر فيديو متداول الناقة وهي تحوم حول جُثة صغيرها التي أوشكت على التحلل ومع ذلك تأبى ألا تفارق مكانه فيما ذرفت عيناها الدموع حزنًا على رحيله.
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