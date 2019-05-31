مقاول مشروع خزان المياه بجرداء بني علي ذهب ولم يعد منذ عامين

متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة

تساؤلات كثيرة حول توقّف أو تعثّر أو سحب مشروع خزان المياه بجرداء بني علي بمحافظة الحجرة الذي بدأ العمل فيه منذ عامين تقريباً، ومَن المُتسبب في عدم إكمال هذا المشروع الخدمي والمهم حتى يتم محاسبته على هذا التأخير.

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يحيى أحمد الزهراني تحدّث لـ ” متابعات الخليج 365 ” وقال: إن مشروع خزان المياه بجرداء بني علي قد حيّرنا، فالمُتعهد لهذا المشروع ذهب ولم يترك خلفه سوى غرف العمال الخاوية المهجورة، وأيضاً عدادات الكهرباء التي تُغذي سكن العمال لم تعد موجودة، وهذا دليل على أن المتعهد لم تعد تربطه أي علاقة بهذا المشروع.

وأردف: المياه الآن تصل للقرية عبر الوايتات الخاصة بمياه محافظة الحجرة، والموضوع لدى المحافظة على حسب ما ورد لي من قِبل أحد الأشخاص الثقة ويوجد إثبات لذلك.

وأكمل: أطالب بالتدخل العاجل والنظر في معاناتنا، ومحاسبة هذا المقاول الذي لا نعلم هل انسحب من إكمال المشروع أم توقف، وفي كل الأحوال لا بد من محاسبة كل من تسبّب في تأخر أو تعثر أو سحب هذا المشروع كائناً من كان.