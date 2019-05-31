شكرا لقرائتكم خبر عن النامي يُناقش التعاون العلمي والأكاديمي مع وزير التعليم المصري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - طارق طلبه (القاهرة)

التقي الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى القاهرة الدكتور خالد بن عبد الله النامي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري الدكتور خالد عبد الغفار.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سُبل التعاون العلمي والأكاديمي بين المملكة ومصر، وبحث كافة الأدوات لتذليل أي عقبات تواجه الطلبة السعوديين في الجامعات المصرية، وآليات القبول لدى الإدارة العامة للوافدين والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية والخاصة في موضوع المقاصة ومعادلة الشهادات والمواد.

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وتم تقديم عرض عن المنح الدراسية التي تُقدمها المملكة لطلاب دول العالم ومن ضمنها مصر، بحوالي 600 منحة خاصة.

كما تناول اللقاء شرحاً عن الجامعات الحديثة التي تعمل مصر على استكمالها إنشائها، مثل جامعه الملك سلمان بن عبدالعزيز، وجامعة الجلالة، والجامعات الدولية التي ستكون مقراتها في العاصمة الإدارية الجديدة، وستشتمل على تخصصات مميزة وحديثة تخدم أسواق العمل في المنطقة.

حضر الاجتماع، عدد من قيادات وزارة التعليم العالي وإدارة الوافدين.

وفي نهاية اللقاء، شكر الدكتور النامي وزير التعليم المصري على رحابة صدره وتوجيهه بتنفيذ جميع ما تقدمت به الملحقية الثقافية السعودية من طلبات تصب في خدمة أبنائها الطلاب.