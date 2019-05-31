شكرا لقرائتكم خبر عن أمير حائل يوجه باستمرار العمل في إمارة المنطقة أثناء إجازة عيد الفطر المبارك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (حائل)

‏وجه أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز, باستمرار العمل في الإمارة أثناء إجازة عيد الفطر المبارك وتكليف عدد من الموظفين للتواجد على رأس العمل طيلة فترة الإجازة لإنجاز المعاملات أولاً بأول والعمل على خدمة المواطنين والمواطنات.

وأكد سموه أن هذا التوجيه يأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين، اللذين يحرصان على تيسير شؤون المواطنين والمقيمين، دون تأخير.