السعودية | التحالف: عملياتنا باليمن تلتزم بالمعايير القانونية الدولية

شكرا لقرائتكم التحالف: عملياتنا باليمن تلتزم بالمعايير القانونية الدولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، أن عملياته في اليمن تلتزم بالمعايير القانونية الدولية.
وأكد المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي في مؤتمر صحافي، أن "الحرب هذه هي حرب فرضت على دول الخليج ولم تكن خيارا".
وقال المالكي إن "تزويد إيران الحوثيين بالصواريخ والمال يطيل العمليات العسكرية" في اليمن.
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