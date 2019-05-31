، مركز الملك سلمان للإغاثة يُواصل توزيع السلال الغذائية ووجبات الإفطار في اليمن ،

محمد بن مسعود - الدمام - في حضرموت الصحراء ومأرب وأبين ولحج وصنعاء والمهرة

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم 25 على التوالي توزيع السلال الغذائية ووجبات الإفطار الجاهزة في شهر رمضان المبارك على عدد من المحافظات اليمنية.

ففي محافظة حضرموت الصحراء، تم توزيع 486 وجبة إفطار جاهزة على المرضى في المستشفيات، والنقاط الأمنية، وعابري السبيل في مديرية العبر.

كما تم في محافظة أبين، توزيع 1.224 وجبة إفطار جاهزة على المرضى في المستشفيات والنازحين، وعابري السبيل في مديريات زنجبار وخنفر وجعار.

وفي مدينة مأرب بمحافظة مأرب، تم توزيع 1.632 وجبة إفطار جاهزة على المرضى في المستشفيات والنازحين، وعابري السبيل.

ويأتي هذا التوزيع ضِمن الجهود الإنسانية التي تقدّمها المملكة من خلال المركز للشعب اليمني؛ للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي تمرّ بها بلادهم.

وفي محافظة لحج، تم توزيع 1428 وجبة إفطار جاهزة، على المرضى في المستشفيات، والنقاط الأمنية، وعابري السبيل في مديرية الحوطة.

كما توزيع 1.326 وجبة إفطار جاهزة على نازحي العاصمة صنعاء، ونازحي مديرية الحيمة الخارجية، ونازحي مديرية الحيمة الداخلية.

وتم توزيع 1230 وجبة إفطار جاهزة على المرضى في المستشفيات والنازحين، وعابري السبيل في مديريتي الغيضة وشحن بمحافظة المهرة.

ويأتي هذا التوزيع ضمن الجهود الإنسانية التي تقدّمها المملكة من خلال المركز للشعب اليمني؛ للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بها بلادهم.