، ميادين ومنتزهات بلدية "السليمي" تتهيأ لعيد الفطر المبارك ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الشمري" يقوم بجولة ميدانية ويوجه بتقديم كل الخدمات

جهّزت بلدية محافظة السليمي الواقعة على مسافة 170كم جنوب حائل، جميعَ مرافقها العامة لخدمة المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام.

وجنّدت البلدية إدارتها لهذه المناسبة السعيدة، بتوجيه رئيس بلدية محافظة السليمي المهندس غدير بن صخيل الشمري، الذي تفقّد عبر جولة ميدانية، الأماكنَ التي تم تحديد خدمة المواطنين فيها؛ كالميادين العامة، والحدائق، والمركز الحضاري.

وشدد "الشمري" على أن تبذل الفِرَق المكلفة بالعيد، روح الفريق الواحد المتعاون؛ لتقديم خدمة أفضل لأهالي المحافظة والقرى المجاورة لها.

جدير بالذكر أن بلدية السليمي، قد جمّلت الشوارع بأشكال متنوعة من عقود الزينة الملونة على أعمدة الإنارة التي تعطي انطباعًا خاصًا للعيد، وازدانت شوارعها بعقود وإضاءات زاهية وجميلة، بعد تزيينها بعقود إضاءة وإنارة متكاملة وتم تركيب عدد من اللوحات الترحيبية والتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ووقف "الشمري" على مسلخ المحافظة، واطلع على التقارير واستعدادات المسلخ خلال العيد.

ووجّه الموظفين المكلفين خلال هذه الفترة بأهمية الجولات التفقدية لتكثيف أعمال النظافة في الشوارع الرئيسية والفرعية وداخل الأحياء، والمركز الحضاري، والمنتزه البري، والساحات، وتجهيز الحدائق العامة، وفعاليات للزوار وأهالي المحافظة.

وشدد على ضرورة تكثيف الجولات الرقابية على المسالخ والمطابخ والمطاعم والتموينات الغذائية؛ للتأكد من سلامتها، وتطبيق العقوبات على المحلات المخالفة وفق ما تفتضيه المخالفة خلال عيد الفطر المبارك.