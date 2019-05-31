محمد بن مسعود - الدمام - مُلقاة بشكل لافت على جوانب الطرقات والمسطحات تُشوّه مخلفات الأنقاض والمباني، غابات ومنتزهات منطقة شمال مركز باشوت شمالي منطقة عسير. وتنتشر المخلفات بشكل لافت، على جوانب الطرقات وعلى مسطحات المنتزهات الخضراء، في صورة غير حضارية ومشوهة للمظهر العام. ورصدت عدسة "الخليج 365" وجودَ أكوام من مخلفات المباني والأثاث بمنطقة غابات تقع بمنطقة بين مدينة البشائر وباشوت. أكوام مخلّفات المباني تشوّه منظر الغابات شمال عسير Advertisements سويد الحارثي الخليج 365 2019-05-31 تُشوّه مخلفات الأنقاض والمباني، غابات ومنتزهات منطقة شمال مركز باشوت شمالي منطقة عسير. وتنتشر المخلفات بشكل لافت، على جوانب الطرقات وعلى مسطحات المنتزهات الخضراء، في صورة غير حضارية ومشوهة للمظهر العام. ورصدت عدسة "الخليج 365" وجودَ أكوام من مخلفات المباني والأثاث بمنطقة غابات تقع بمنطقة بين مدينة البشائر وباشوت. 31 مايو 2019 - 26 رمضان 1440 03:19 PM مُلقاة بشكل لافت على جوانب الطرقات والمسطحات مُلقاة بشكل لافت على جوانب الطرقات والمسطحات تُشوّه مخلفات الأنقاض والمباني، غابات ومنتزهات منطقة شمال مركز باشوت شمالي منطقة عسير. وتنتشر المخلفات بشكل لافت، على جوانب الطرقات وعلى مسطحات المنتزهات الخضراء، في صورة غير حضارية ومشوهة للمظهر العام. ورصدت عدسة "الخليج 365" وجودَ أكوام من مخلفات المباني والأثاث بمنطقة غابات تقع بمنطقة بين مدينة البشائر وباشوت. ، أكوام مخلّفات المباني تشوّه منظر الغابات شمال عسير ،

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