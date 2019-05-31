، مصليات وحدائق وزينة.. شاهد كيف تهيأت بلدية العلا للاحتفال بالعيد ،

محمد بن مسعود - الدمام - "السويرحي" داعياً للإبلاغ عن المخالفات: وضَعْنا برامج خلال الإجازة

أكملت بلدية محافظة العلا استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك؛ وذلك من خلال تهيئة وتجهيز وتنظيف مصليات الأعياد والحدائق، وتركيب عقود الزينة والإنارة الملونة لاستقبال الضيوف في العيد.

ووجّه رئيس بلدية العلا المهندس عبدالله بن علي مكي، الفِرَق الميدانية في الإدارات والأقسام المكلفين خلال فترة العيد، بتجنيد طاقاتها لخدمة المواطنين والمقيمين.

من جهته، أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالبلدية عادل بركة السويرحي، أن البلدية قامت بوضع برامج عمل خلال فترة إجازة العيد، شملت استمرار تكثيف مراقبي الأراضي (التعديات)، وكذلك الرقابة الميدانية الدائمة والمفاجئة على المحلات العاملة في مجال الأغذية؛ لمتابعة ما يُعْرَض، والتأكد من تاريخ الصلاحية من كل منتجٍ غذائيِّ؛ خاصةً المطاعم والبوفيهات والبقالات ومجمعات المواد الغذائية، ومحلات عمل وبيع الحلويات والملاحم.

وتابع: "التأكد من أنّ العاملين بِهذه المحلات بالفعل يحملون شهاداتٍ صحية سارية المفعول، تُفيد بخلوهم من الأمراض، والتأكد من توفر النظافة الشخصية لهؤلاء العاملين من خلال الكشف عليهم، إضافة إلى تكثيف الرقابة على المسالخ، والتأكد من حسن سَيْر العمل بِها بكلِّ يسرٍ، وعدم السماح بالبيع الجائل والبسطات في الشوارع والطرقات، والالتزام بالتعليمات المنظمة لذلك والمبلغة في هذا الشأن".

ودعا "السويرحي" المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن ملاحظاتِهم على هاتف الطوارئ رقم (940) المخصص للإبلاغ عن الشكاوى البلدية أو عن طريق الرقم المخصص للبلديه للواتساب https://api.whatsapp.com/send?phone=966548414144.