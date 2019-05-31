دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper الخبير «الحصيني» يتوقع «طقس العيد» وموعد دخول الصيف فعليًّا

توقع عضو لجنة تسميات في السعودية والفلكي عبدالعزيز الحصيني، خريطة الأمطار خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان وأيام العيد.

وأشار إلى استمرار الأمطار على الأجزاء الغربية من المدينة ومكة، والجنوبية من عسير والباحة وجازان ونجران، حتى الشمالية وتبوك والجوف وحائل.

وقد تمتد إلى القصيم وغرب منطقة الرياض؛ حيث تكون الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر ومن خفيفة إلى شبه غزيرة.

ونصح الحصيني بتفقد أجهزة تكييف الاستراحات، والتبكير بالعيد؛ لكونه يتوقع أن تكون أجواء عيد الفطر لعام 1440هـ حارة جدًّا.

وحول التساؤلات الكثيرة عن موعد بداية فصل الصيف الذي ترتفع فيه الحرارة تدريجيًّا، قال الحصيني إن الصيف فعليًّا يبدأ بظهور أول طوالع مربعانية القيظ (الثريا).

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وقال إن مدتها 40 يومًا، ولها من الأنواء ثلاثة: الثريا، والدبران، والهقعة وتوافق الجمعة في هذا العام (1440هـ) رابع أيام عيد الفطر.

وبين الحصيني أن دخول الصيف فلكيًّا سيكون يوم الجمعة 18/10/1440هـ وينتهي فصل الصيف فعليًّا بظهور أول أنواء الخريف وهو "الجبهة" ويوافق الجمعة 7/1/1441هـ.

ويعني هذا أن الصيف هذا العام يشمل شوال وذي القعدة وذي الحجة والثلث الأول من محرم 1441هـ.

وأوضح أن فصل الصيف ينتهي فلكيًّا، يوم الاثنين 24/1/1441هـ، بتعامد الشمس على خط الاستواء؛ حيث يتساوى في هذا اليوم تمامًا طول ساعات الليل والنهار.