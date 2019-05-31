أعلن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، بدء تركيب محطات حافلات الرياض في مواقعها؛ وذلك تمهيداً للانطلاق في الاختبارات التشغيلية لها. وأوضح حساب “قطار الرياض” التابع للمشروع بـ”تويتر”، أنه اكتمل وصول جميع حافلات الرياض للمرحلة الأولى إلى مدينة الرياض والبالغ عددها 319 حافلة، والتي جرى تصنيعها في شركتي مرسيدس ومان الألمانيتين. وأضاف حساب “قطار الرياض”، أنه من المقرر البدء بتشغيل مشروع حافلات الرياض نهاية العام الحالي. Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: تركيب محطات حافلات الرياض تمهيدا للانطلاق التجريبي .. واكتمال وصول 319 حافلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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