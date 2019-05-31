يحتضن “قصر الصفا” القمم الخليجية والعربية الطارئتين، والإسلامية العادية الـ14 لمنظمة التعاون الإسلامي، والهادفة لمواجهة التحديات التي تواجهها الدول الخليجية والعربية والإسلامية وتهدد سلمها واستقرارها. ويعد قصر الصفا، المطل على الحرم المكي وأحد أشهر القصور الرسمية على المستويين العربي والإسلامي لمجاورته أقدس وأطهر بقاع الأرض، ويرتبط تاريخياً باحتضان قضايا الأمة ومناقشة همومها وسعي قادتها تحت ظلالها لإحلال السلام وحل النازعات. وشُيِّد قصر الصفا في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز على قمة جبل أبي قبيس في الجهة الشرقية للمسجد الحرام والذي كان يسمى في الجاهلية “الجبل الأمين” لأن الركن الأسود كان مستودعاً فيه عام الطوفان.

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كانت هذه تفاصيل خبر في عهد أي ملك أسس وماذا كان اسمه في الجاهلية.. ماذا تعرف عن القصر الذي يحتضن “القمم... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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