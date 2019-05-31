توفي شخص وأصيب 42 راكباً في حـادث انقلاب وقع أمس (الخميس)، لحافلة تقل معتمرين على طريق الرياض ــ الطائف السريع بالقرب من مركز الخاصرة. وفي التفاصيل أن الحافلة انحرفت عن مسارها إلى جانب الطريق ما أدى إلى انقلابها، وباشرت الحـادث فرق إسعافية من الهلال الأحمر ودعم من أمن الطرق. وأوضح مدير العلاقات العامة بمستشفى الخاصرة أن المستشفى استنفر كل أفراده؛ حيث استقبل في قسم الطوارئ 13 حالة من الحـادث، منها حالة وفاة وباقي الحالات أدخلت قسم التنويم والملاحظة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة و42 إصابة في حـادث لحافلة تقل معتمرين على الطريق الرياض ـ الطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.