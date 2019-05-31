«الأرصاد» تحذّر من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول، على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات بلجرشي، والعقيق، والمخواة، والمندق، والحجرة، وقلوة، وبني حسن، والقرى، وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها، تستمر إلى التاسعة مساء.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، بحسب وكالة الأنباء السعودية، الجميع إلى ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

وكانت هيئة الأرصاد قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة، قالت فيه إنّ الفرصة مهيأة لهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على بعض مناطق المملكة.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنّ مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة تتأثر بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها كذلك على أجزاء من منطقتي حائل وتبوك.

