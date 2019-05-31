السعودية اليوم / أمير الحدود الشمالية يوجه بإطلاق فعاليات " عيدكم شمالي " في أيام عيد الفطر المبارك



عرعر26 رمضان1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واس

بتوجيه ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، تنطلق احتفالية (عيدكم شمالي) الترفيهية طيلة أيام عيد الفطر المبارك.

وتتنوع الفعاليات في أيام عيد الفطر المبارك، التي ستنفذ بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه، وعدد من الإدارات الحكومية بالمنطقة وذلك في إطار رؤية المملكة 2030 للارتقاء بمستوى جودة الحياة وتوفير أجواء السعادة والفرح والبهجة والسرور في كافة أيام السنة ولا سيما في الأعياد والمناسبات الوطنية والمواسم السياحية.

كما تتنوع الفعاليات بين فنية و ترفيهية واستعراضية لتناسب جميع الأذواق، ففي (ساحة تشاكيل)، سيلتقي الجمهور بمجموعة مميزة من الفنانين للاطلاع على إنتاجيتهم الفنية ، والمستوحاة من الثقافة

وستتمكن الجماهير من التسوق من منطقة (الدكاكين)، وهي منطقة مخصصة لدعم رواد الأعمال والأسر المنتجة، عبر عرض منتجاتهم وبضائعهم، كما ستتوزع شاحنات الطعام العصرية المبتكرة في أرجاء المكان بالإضافة إلى تقديم مجموعة متنوعة من العروض العالمية على مسرح الاحتفال الرئيسي.

// انتهى //

15:21ت م

0053



عرعر26 رمضان1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واسبتوجيه ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، تنطلق احتفالية (عيدكم شمالي) الترفيهية طيلة أيام عيد الفطر المبارك.وتتنوع الفعاليات في أيام عيد الفطر المبارك، التي ستنفذ بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه، وعدد من الإدارات الحكومية بالمنطقة وذلك في إطار رؤية المملكة 2030 للارتقاء بمستوى جودة الحياة وتوفير أجواء السعادة والفرح والبهجة والسرور في كافة أيام السنة ولا سيما في الأعياد والمناسبات الوطنية والمواسم السياحية.كما تتنوع الفعاليات بين فنية و ترفيهية واستعراضية لتناسب جميع الأذواق، ففي (ساحة تشاكيل)، سيلتقي الجمهور بمجموعة مميزة من الفنانين للاطلاع على إنتاجيتهم الفنية ، والمستوحاة من الثقافة السعودية المحلية، كما يمكنهم التجول والتقاط الصور من خلال منصات عرض الأعمال الفنية التي ستعرض أجمل اللوحات، بالإضافة إلى برامج للتحدي والإثارة ومنافسات حماسية كمسابقات الرماية وكرة السلة والتصويب.وستتمكن الجماهير من التسوق من منطقة (الدكاكين)، وهي منطقة مخصصة لدعم رواد الأعمال والأسر المنتجة، عبر عرض منتجاتهم وبضائعهم، كما ستتوزع شاحنات الطعام العصرية المبتكرة في أرجاء المكان بالإضافة إلى تقديم مجموعة متنوعة من العروض العالمية على مسرح الاحتفال الرئيسي.// انتهى //15:21ت م0053

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمير الحدود الشمالية يوجه بإطلاق فعاليات " عيدكم شمالي " في أيام عيد الفطر المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.