السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تستهدف 450 صائماً في مدينة بوسان الكورية



بوسان 26 رمضان1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واس

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ لتفطير الصائمين في جامع الفاتح المركزي بمدينة بوسان في جمهورية كوريا الجنوبية، حيث بلغ عدد الحضور من الجنسين قرابة 450 شخصا.

وأشاد المسلمون في كوريا بالجهود التي تقدمها المملكة في خدمة الإسلام، وتلمس حاجة المسلمين في هذا الشهر، مؤكدين أن مشاريع التفطير أسهمت في ترابط المسلمين في هذا الشهر الكريم، وتآلفهم وتعزيز وشائج المحبة بينهم .

يذكر أن الشؤون الإسلامية تنفذ برنامج خادم الحرمين الشريفين في العاصمة الكورية سيئول، ومدينة بوسان، وتستهدف أكثر من 35 ألف صائم، إلى جانب تنفيذ برامج دعوية وإرشادية في برنامج الإمامة في رمضان.

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15:20ت م

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