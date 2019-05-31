

القدس المحتلة 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، شابًا فلسطينيًا على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية في القدس أن قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز قلنديا شمال القدس، اعتقلت شابا على الحاجز أثناء توجهه للصلاة في رحاب المسجد الأقصى، بزعم حيازته سكينا.

// انتهى //

14:44ت م

0048





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل فلسطينيًا على حاجز قلنديا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.