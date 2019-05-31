السعودية اليوم / مكتب جنوب حائل ينظم أنشطة دعوية خلال شهر رمضان



حائل 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واس

نظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات جنوب حائل خلال شهر رمضان المبارك الحالي حزمة من الأنشطة الدعوية اعتنق على إثرها عشرة أشخاص دين الإسلام .

واشتملت الأعمال الدعوية التي استفاد منها 25.995 على 1510 مواد دعوية موزعة، و 25 جولة دعوية، وتوزيع 19250 وجبة إفطار صائم من خلال سبعة مواقع، إلى جانب تنظيم عمرة لـ 150 معتمرا .

ونفذ المكتب العديد من البرامج الدعوية عبر الوسائل التقنية استفاد منها 5000 زائر .

// انتهى //

14:29ت م

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