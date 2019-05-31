جيريس يكشف سبب استبعاد النقاز من منتخب تونس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف آلان جيريس، مدرب منتخب تونس، عن السبب الذي جعله لا يوجه الدعوة لحمدي النقاز، نجم الزمالك المصري، للمشاركة في مسابقة كأس أفريقيا التي ستحتضنها مصر، خلال الفترة الممتدة بين 21 يونيو/حزيران و19 يوليو/تموز المقبلين.
وقال جيريس في تصريحات لمراسل" العين الرياضية" في تونس، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده (الخميس) "قرار استبعاد النقاز فني بحت ولا يخضع لأي خلفية أخرى".
وتابع "لدينا الثقة كاملة في قدرة دراجر وكشريدة على تقديم الإضافة في مركز الظهير الأيمن".
ولم يظهر النقاز مع "نسور قرطاج" منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تاريخ المواجهة الودية أمام المغرب.
ويملك نجم الزمالك المصري في رصيده 21 مباراة مع منتخب تونس لم يسجل خلالها أي هدف، مكتفياً بإهداء 4 تمريرات حاسمة.
يذكر أن جيريس أجّل الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب تونس لما بعد مواجهة الإياب بين الترجي التونسي والوداد المغربي، لحساب نهائي دوري أبطال أفريقيا.
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