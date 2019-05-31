شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المدينة» تستقبل أكثر من 60 ألف زائر ومعتمر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (المدينة المنورة)

كشفت الإحصائيات الصادرة من قبل إدارة المعلومات والإحصاء بصحة منطقة المدينة المنورة بأن المرافق التابعة للصحة، استقبلت خلال النصف الأول من شهر رمضان للعام 1440هـ (60748) مراجعاً من ضيوف الرحمن في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات، منها 170 حالة تنويم.

وأشار التقرير الإحصائي إلى إجراء (214) جلسة غسيل كلى وإجراء (29) عملية جراحية، وإجراء (45) عملية قسطرة في مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة بالإضافة إلى إجراء (11) عملية جراحة قلب.