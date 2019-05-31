شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المدينة» تستقبل أكثر من 60 ألف زائر ومعتمر والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الخليج 365 (المدينة المنورة)كشفت الإحصائيات الصادرة من قبل إدارة المعلومات والإحصاء بصحة منطقة المدينة المنورة بأن المرافق التابعة للصحة، استقبلت خلال النصف الأول من شهر رمضان للعام 1440هـ (60748) مراجعاً من ضيوف الرحمن في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات، منها 170 حالة تنويم.
وأشار التقرير الإحصائي إلى إجراء (214) جلسة غسيل كلى وإجراء (29) عملية جراحية، وإجراء (45) عملية قسطرة في مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة بالإضافة إلى إجراء (11) عملية جراحة قلب.
كانت هذه تفاصيل خبر «صحة المدينة» تستقبل أكثر من 60 ألف زائر ومعتمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.