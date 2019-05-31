(حقائق في دقائق) يستعرض أسلحة إيران التي استخدمتها الميليشيات الحوثية ضد أمن المملكة والأمن الإقليمي والدولي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - جدة

اطلع قادة وفود 56 دولة مشاركة في القمم الخليجية والعربية والإسلامية، على نماذج الصواريخ البالستية والمعدات والأسلحة الإيرانية التي استخدمتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في استهداف المملكة العربية السعودية، حيث بلغ عدد الصواريخ التي تم إطلاقها على المملكة أكثر من 225 صاروخا بالستيا، أحدها حاول استهداف مكة المكرمة.

جاء ذلك في المعرض المقام في الصالة الملكية بمطار الملك عبدالعزيز في جدة بعنوان (حقائق في دقائق)، حيث اطلع الضيوف على الصواريخ البالستية الإيرانية التي تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي - ولله الحمد - من اعتراضها وتدميرها، وكذلك الطائرات دون طيار الإيرانية من نوع (أبابيل - راصد)، والتي تم التعامل معها وبلغت أكثر من 155 طائرة دون طيار.

ويضم المعرض نماذج من الصواريخ البالستية الإيرانية من نوع (قيام)، والطائرات دون طيار الإيرانية من نوع (أبابيل)، والزوارق المفخخة والمسيرة عن بعد، وقاذفات (آر بي جي)، وناظورا بصريا للرصد، إيرانية الصنع، وكذلك صاروخ مضاد للدروع إيراني يسمى (دهلوي) استخدمتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في عملياتها العدائية والإرهابية في تهديد أمن المملكة وكذلك الأمن الإقليمي والدولي.

Advertisements

كما ضم المعرض شاشة عرض تلفزيونية تظهر الأدلة المادية بتورط النظام الإيراني بتزويد هذه الأسلحة للميليشيات الحوثية الإرهابية.

الجدير بالذكر أن الصاروخين البالستيين المعروضين تم اعتراضهما في محاولتين لاستهداف مكة المكرمة في 2017م، ومحاولة استهداف العاصمة الرياض في 2018م.

وأطلع المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، القادة المشاركين في القمم الثلاث على تفاصيل تدخلات النظام الإيراني ودعمه للميليشيات الحوثية الإرهابية، وعرض الأدلة المادية بتورط النظام الإيراني.

يذكر أن المعرض أقيم بتنظيم مشترك من وزارة الدفاع، ممثلة في قيادة القوات المشتركة، ومركز الاتصال والإعلام الجديد بوزارة الخارجية وسفارة المملكة لدى اليمن.