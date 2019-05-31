، "السنة النبوية" تُدرج كتاب "التوحيد" ضمن مكتبتها الصوتية ،

محمد بن مسعود - الدمام - مبنيّ على أحاديث نبوية مُبَيّنة لأحكام العقيدة الصحيحة

أدرجت شبكة السنة النبوية وعلومها، كتاب "التوحيد" للإمام محمد بن عبدالوهاب في مكتبتها الصوتية، ضِمن مشروع السنة المقروءة، الهادف إلى قراءة أمهات كتب الحديث كاملة بالسند، وإدراجها ضمن المكتبة الرقمية للشبكة على موقعها على الإنترنت.

وقد أتيح الكتاب بنسخة كاملة أو مُقَسّمًا على أبواب الكتاب في قناة شبكة السنة النبوية وعلومها على اليوتيوب.

وقال المشرف العام على الشبكة الدكتور فالح بن محمد الصغير: إدراجُ كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبدالوهاب؛ يأتي في إطار مشروع السنة المقروءة، والذي يسعى لتقريب السنة والحديث النبوي للناس؛ فالكتاب مبنيّ على أحاديث نبوية مبينة لأحكام العقيدة الصحيحة.

وأضاف: الشبكة انتهت، ضمن مشروع قراءة كتب السنة، من قراءة وإدراج "الكتب الستة"، وهي: (صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي، سنن ابن ماجه)، بالإضافة إلى "موطأ مالك"، وكذلك "صحيح السيرة"، إضافة إلى "مختصر الشمائل المحمدية"؛ إضافة إلى قراءة كتب الحديث مثل كتاب عمدة الأحكام على موقعها بالإنترنت، وهي متاحة الآن ضمن إذاعة شبكة السنة النبوية وعلومها على الإنترنت.

وأردف: قراءة الكتب تتم من خلال قراءة حديثية بالسند مع المراجعة اللغوية لها قبل رفعها، وهي مقسمة وفق الكتب والأبواب.

وقال"الصغير": تنفيذ مشروع قراءة كتب السنة النبوية الستة؛ يأتي في إطار نشر السنة النبوية الصحيحة من خلال تلك الكتب.

وأضاف: رفع الكتب بصيغة مسموعة، سيمكّن الكثير من زوار شبكة الإنترنت، من الاستماع إلى سنة النبي وهديه، والتعرف إلى شمائله أثناء تصفحهم للإنترنت.

يُذكر أن كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبدالوهاب، تمت قراءته بواسطة الشيخ محمد بن عبدالعزيز الشمالي.